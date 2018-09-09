Трамп пообещал не настаивать на договоре о неразглашении с порнозвездой

Президент США Дональлд Трамп заявил, что не будет настаивать на соглашении о неразглашении секретов с порнозвездой Сторми Дэниэлс, с которой у него, предположительно, была связь, передает ABC со ссылкой на судебные документы.

Согласно бумагам, Трамп обещает не оспаривать утверждение Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, о том, что соглашение о неразглашении не существовало или что его следует расторгнуть.

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«Более того, мистер Трамп соглашается с тем, что он не будет предпринимать никаких действий, возбуждать или требовать от мисс Клиффорд обеспечить соблюдение каких-либо условий соглашения об урегулировании», — говорится в документах суда.

Также отмечается, что адвокат Трампа на этом основании просит у судьи отклонить иск к его подзащитному, поскольку недействительность соглашения о неразглашении теперь является спорным вопросом.

Ранее сообщалось, что Сторми Дэниэлс вступилась за супругу американского президента Меланью Трамп.