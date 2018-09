Трамп требует от генпрокурора США расследовать статью анонима в NYT

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы генеральный прокурор США Джефф Сешнс приступил к расследованию публикации сотрудника администрации, пожелавшего остаться неизвестным, в The New York Times, в которой говорится о «тихом сопротивлении» в Белом доме, передает Associated press.

Глава государства подчеркнул, что считает ситуацию с публикацией статьи вопросом национальной безопасности. На вопрос о том, планирует ли он принимать какие-либо меры в отношении издания из-за этой публикации Трамп ответил, что рассматривает такую возможность «прямо сейчас».

Глава государства также назвал «позором» публикацию этой статьи в The New York Times.

Ранее Трамп назвал автора статьи о нем в NYT «незначительным человеком».