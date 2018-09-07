СМИ: Трамп стал президентом из-за зависти к Гвен Стефани

Президент США Дональд Трамп вступил в предвыборную гонку в 2016 году из-за того, что его зарплата на телевидении была меньше, чем у певицы Гвен Стефани. Об этом сообщает PageSix.

Такая версия высказывается в фильме Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», которое покажут на кинофестивале в Торонто. По данным Мура, в 2015 году Трамп узнал, что за свое шоу «Кандидат» на телеканале NBC он получает меньше, чем Стефани за судейство в «Голосе».

Для того, чтобы доказать, что он популярнее певицы, Трамп и сделал «фейковое объявление» о выдвижении в президенты. Мур не приводит источников, из которых он получил такие данные, однако PageSix отмечает, что Мур и Трамп работали с одним и тем же голливудским агентом.