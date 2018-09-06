Спикер Рады оправдался за слова о Гитлере

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил свои слова об Адольфе Гитлере, которого он назвал «самым большим» из демократов, передает РИА «Новости».

«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций», — сказал Парубий.

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Он также сказал, что «осудил эти методы».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подает в суд на Парубия за пропаганду фашизма. Он также потребовал отставки Парубия.