Лукашенко собрал с президентского поля картофель и арбузы

Белорусский президент Александр Лукашенко принял участие в уборке урожая на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Как отмечается, на президентском поле в 1,5 га собрали 60 т картофеля. Урожай арбузов тоже получился хорошим: с 1,6 га собрали 42 т ягод.

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Подчеркивается, что летняя погода сделала арбузы более ароматными и вкусными.

«В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и президент Молдавии Игорь Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом.