Ушаков о расследовании Британии по делу Скрипалей: трудно разобраться

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не может понять, какой сигнал ей посылает Британия в связи с расследованием покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию в Солсбери. Слова помощника передает РИА «Новости».

Ушакова попросили прокомментировать информацию о подозреваемых в отравлении россиян в Солсбери, которых ранее назвал Скотланд-Ярд.

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«Я не знаю, о каких данных идет речь», — заявил помощник президента.

Он отметил, что эти фамилии ему «ничего не говорят». Ушаков также добавил, что в Скотланд-Ярде считают эти фамилии вымышленными.

«Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», — заключил Ушаков.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила сотрудников российской разведки в отравлении Скрипалей.