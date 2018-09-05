Комиссия выбрала трех кандидатов на пост мэра Екатеринбурга

Пресс-секретарь гордумы Екатеринбурга Алена Земляникова заявила, что конкурсная комиссия рекомендовала депутатам на рассмотрение трех кандидатов на пост главы города. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, рекомендации получили заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

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В четверг, 6 сентября, решение комиссии будет представлено в гордуме Екатеринбурга. 25 сентября пройдет заседание думы, на котором будут избираться руководящие органы и глава Екатеринбурга из предложенных кандидатур.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге назвали дату конкурса по выбору кандидатов на должность мэра.