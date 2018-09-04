Источник: Google в России блокировать не будут

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, считает, что до блокировки сервиса Google в России дело не дойдет.

Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор ранее предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

«Никто не собирается отключать Google в России», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

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По его мнению, максимальное, что можно ожидать, это санкции за нарушение законодательства о рекламе.

По словам источника, представители российских властей уже пытались выйти с Google на неформальный контакт по этой проблеме, но какой-то реакции от них не последовало.

Источник утверждает, что представители компании отвечают, что запросы российских властей рассматриваются. По словам собеседника «Газеты.Ru», запросы пришли в Google пришли от ФАС, Генпрокуратуры, Роскомандзора и ЦИК.

Российские власти обратились в Google в связи с рекламой роликов оппозиционера Алексея Навального на Youtube. В них он призывает к протестным акциям против пенсионной реформы 9 сентября. По мнению представителей ЦИК и других ведомств, это является нарушением российских законов и вмешательством в выборный процесс со стороны иностранной компании.