В Иране назвали условия для окончания конфликта на Ближнем Востоке

Резаи: конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться до снятия санкций с Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока США не снимут санкции с Ирана и не выплатят Тегерану компенсации за причиненный ущерб. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, передает Press TV.

Резаи также подчеркнул, что Исламской Республике должны быть предоставлены международные правовые гарантии, препятствующие будущему вмешательству Соединенных Штатов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что еще одна страна готовится вступить в войну с Ираном.

 
