В России изменятся правила по микрозаймам

С 1 апреля в России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам с 130% до 100% от суммы долга. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) «МиР».

Как уточнили в организации, новые правила коснутся потребительских займов сроком до одного года, которые выдают микрофинансовые организации. Изменения направлены на ограничение максимальной переплаты.

В организации пояснили, что, например, для займов до 100 тыс. рублей сроком от 125 до 180 дней при ставке 0,8% в день теперь фактически нельзя будет выдавать средства на срок более 125 дней с учетом нового ограничения.

Также в организации привели пример: если ранее при займе в 10 тыс. рублей максимальная сумма возврата с учетом штрафов и пеней могла достигать 23 тыс. рублей, то теперь она снизится до 20 тыс. рублей при тех же условиях.

В СРО отметили, что добросовестные компании и раньше не стремились начислять максимальные суммы. По их словам, рынок уже ориентируется на клиентов: при финансовых трудностях заемщикам нередко предлагают кредитные каникулы.

Кроме того, как добавили в организации, микрофинансовые компании стали внимательнее подходить к отбору клиентов и чаще делают ставку на долгосрочные отношения, а не на получение дохода за счет максимальной переплаты.

Ранее стало известно, что долги россиян станут реже продавать коллекторам.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!