Россиянин заминировал квартиру бывшей из-за неразделенной любви

В Красноярском крае 46-летний житель Назарово подбросил самодельное взрывное устройство к двери квартиры бывшей сожительницы из-за неразделенной любви. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Инцидент произошел 18 марта в микрорайоне Заречный. Женщина нашла на двери своей квартиры самодельное взрывное устройство. Она предполагает, что это сделал бывший сожитель, который после расставания писал ей сообщения с угрозами. Соседи подтвердили, что мужчина неоднократно угрожал бывшей возлюбленной.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для допроса. Обнаруженное устройство передали экспертам, которые дадут заключение о его опасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться. Фигурант пригласил женщину в гости и во время распития алкоголя предложил помириться. Недовольная женщина ответила отказом, после чего мужчина спровоцировал конфликт и избил ее. Возбуждено уголовное дело.

