Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин заминировал квартиру бывшей из-за неразделенной любви

В Красноярском крае мужчина пытался взорвать квартиру бывшей возлюбленной
Global Look Press

В Красноярском крае 46-летний житель Назарово подбросил самодельное взрывное устройство к двери квартиры бывшей сожительницы из-за неразделенной любви. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Инцидент произошел 18 марта в микрорайоне Заречный. Женщина нашла на двери своей квартиры самодельное взрывное устройство. Она предполагает, что это сделал бывший сожитель, который после расставания писал ей сообщения с угрозами. Соседи подтвердили, что мужчина неоднократно угрожал бывшей возлюбленной.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для допроса. Обнаруженное устройство передали экспертам, которые дадут заключение о его опасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться. Фигурант пригласил женщину в гости и во время распития алкоголя предложил помириться. Недовольная женщина ответила отказом, после чего мужчина спровоцировал конфликт и избил ее. Возбуждено уголовное дело.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
