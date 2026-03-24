Врач объяснил, почему женщины быстрее спиваются

Нарколог Сергеев: алкоголизм у женщин протекает тяжелее, чем у мужчин
Frank Roder/ Global Look Press

Женский алкоголизм поддается лечению, хотя у женщин зависимость протекает тяжелее, чем у мужчин. Об этом РИА Новости рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

Он отметил, что мнение о неизлечимости женского алкоголизма является стереотипом. По его словам, общество воспринимает женскую зависимость острее из-за ассоциаций с ролью матери и хранительницы дома, однако с медицинской точки зрения она лечится так же, как и мужская.

При этом врач подчеркнул, что у женщин заболевание развивается тяжелее. Он объяснил это физическими и психологическими особенностями: женщины слабее физически, более тревожны и эмоциональны. Алкоголь в состоянии стресса может временно действовать как антидепрессант, однако для повторного расслабления требуется новая доза, что в итоге приводит к зависимости.

Сергеев добавил, что первые признаки алкоголизма — это навязчивое желание выпить и невозможность остановиться после нескольких порций. Со временем появляются внешние изменения: отечность, покраснение лица, раздражительность, нарушения сна и агрессия. Также человек перестает следить за внешним видом.

По словам специалиста, чем раньше человек осознает проблему, тем выше шансы на успешное лечение.

Ранее россияне стали реже отдыхать с алкоголем на выходных.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
