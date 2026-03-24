В Ивановской области задержали подозреваемых в крупных банковских махинациях

В Ивановской области правоохранители пресекли деятельность криминальной группы, которая организовала незаконный оборот средств на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в операции участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД России и регионального управления. Участников группы подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Предварительно установлено, что они действовали сразу в нескольких регионах страны. Группу из 15 человек, как уточняется, возглавляли жители Ивановской и Московской областей.

Следствие выяснило, что злоумышленники проводили финансовые операции в обход банковской системы. В том числе использовались схемы вывода средств за рубеж через иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию, общий доход, по предварительным данным, превысил 125 млн рублей.

Все 15 подозреваемых задержаны при поддержке Росгвардии. В их домах и офисах прошли обыски, в ходе которых изъяли деньги, документы и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее МВД сообщало о хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.