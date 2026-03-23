Россиян предупредили о возможном подорожании услуг детских парикмахерских

Цены на услуги детских парикмахерских вырастут на 3–5% из-за нового ГОСТа, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова.

«Приобретая услугу, клиент не оценивает саму услугу, он оценивает и оплачивает выгоду, то есть получаемую ценность. И именно сюда входят кроме финансовых затрат и времени еще психологические и эмоциональные затраты, комфорт, уютная атмосфера. Именно это и входит в новые положения ГОСТа — создание комфортной и безопасной атмосферы, доступной среды, наличие кулеров с водой и мест и зон отдыха. Кроме того, гарантия качества и безопасности — обязательства компании перед клиентами решить проблемы, которые могут возникнуть после оказания услуг, регулируется Гражданским кодексом РФ», — отметила Суворова.

По ее словам, в структуре себестоимости парикмахерских услуг есть высокая доля постоянных затрат, связанных с содержанием помещения, зарплатой персонала, затратами на материалы, амортизацию оборудования, — это так называемая нижняя граница цены. Требование по установке кулера повлечет дополнительные затраты для покупки питьевой воды, а сам кулер будет отнесен к затратам на материалы, считает маркетолог. Тогда нижняя цена, которую устанавливает салон-парикмахерская, будет выше, предупредила Суворова. Будут и единовременные затраты на оборудование места для коляски, велосипеда или самоката, которые также будут включены в себестоимость, считает эксперт.

Она добавила, что в цену услуги включается еще и торговая наценка, обеспечивающая прибыль компании, но и сама наценка не может быть бесконечно высокой. По словам Суворовой, есть фактор, ограничивающий цену сверху, — это потребители услуг: именно клиенты, точнее, их покупательная способность, определяют максимальную цену, за которую они готовы приобрести услугу.

«В ситуации снижения покупательской способности денег, если владельцы парикмахерских будут активно и значительно повышать цены, то цена окажется выше той, за которую клиент в состоянии заплатить, и услугу продать будет просто невозможно. Поэтому если и произойдет рост цен, то не более 3–5%, что будет восприниматься потребителями как общий рост цен», — отметила Суворова.

В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, который вступит в силу с 1 декабря 2026 года. Документ предусматривает довольно широкий перечень требований и форматов: от стрижек, укладок и безопасных временных окрашиваний до наличия места для коляски, велосипеда или самоката, кулера с водой, а также возможности проводить детские праздники и мастер-классы. Отдельно оговорено, что услуги детям от одного года до 10 лет должны оказываться только в присутствии родителя или законного представителя.

