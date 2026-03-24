Тренер «Балтики» заявил, что не уважает наставника ЦСКА

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что не испытывает уважения к швейцарскому специалисту Фабио Челестини, работающему в ЦСКА.

Так наставник балтийцев ответил на вопрос о возможном рукопожатии с тренером столичной команды после конфликта, случившегося в матче 21-го тура РПЛ.

«Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент — будет решение. Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», — заявил Талалаев.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее была названа самая интересная команда РПЛ после зимнего перерыва.