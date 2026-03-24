КПРФ предложила дать право пациентам отказываться от аудиозаписи приема у врача

КПРФ выступила с инициативой гарантировать пациентам право отказаться от аудиозаписи на приеме у врача во избежание утечки личных данных о состоянии здоровья граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный, соответствующий законопроект внесен в Госдуму 24 марта.

Парламентарий назвал аудиоконтроль амбулаторного приема врача «неоднозначной мерой». Речь идет о том, чтобы при возникновении проблем выяснить, допущена ли ошибка или некорректное поведение медицинского работника. Однако «не все пациенты к этому готовы», обратил внимание Куринный.

«Участившиеся случаи хищения персональных данных, материалов, содержащихся в организованных электронных хранилищах информации, в последнее время не добавляют уверенности в том, что внедрение такой системы не приведет к утечке чувствительной информации о состоянии здоровья, составляющей врачебную тайну», — заявил депутат.

Поэтому в КПРФ разработали законопроект, гарантирующий пациентам право на информирование о проведении внутреннего контроля качества медицинской деятельности в форме аудиоконтроля. Законопроект предусматривает возможность отказаться от аудиозаписи приема, сообщил парламентарий.

«У пациентов должен быть выбор и право не согласиться на аудиоконтроль приема у медицинского работника», — подытожил он.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что обязательная аудиозапись в родильных залах необходима как врачам, так и пациентам, но вестись она должна строго с разрешения рожениц.

По словам специалиста, сегодня в госклиниках приемы уже записываются на аудио. Хотя это зачастую вызывает вопросы в части защиты врачебной тайны, в то же время это необходимая мера с учетом частых судебных разбирательств после родов. Так, например, на приеме пациентка может отказаться от настоятельного совета врача провести кесарево сечение — впоследствии возможен сценарий, при котором понадобится доказать, что врач предупредил обо всех рисках отказа от операции.

