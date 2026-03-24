Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

США помогут Украине с разминированием территорий

РИА Новости: Госдеп США ищет подрядчиков для разминирования на Украине
Jose Luis Magana/AP

Государственный департамент США выставил объявление о поиске подрядчиков из числа небольших предприятий для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования территорий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что речь идет о поддержке подразделений по обезвреживанию боеприпасов (EOD), которые занимаются обнаружением и разминированием неразорвавшихся снарядов и мин. В списке указаны следующие предметы: пластичная взрывчатка (C4), детонаторы, капсюли-детонаторы, детонирующий шнур.

Предполагается, что поставки будут осуществлены напрямую в Киев или через логистический центр госдепартамента в Балтиморе (столица штата Мэриленд), а срок доставки не должен превышать 180 дней с момента возможного заключения контракта.

В ведомстве уточнили, что этот запрос носит исследовательский характер и не является объявлением тендера или обязательством заключить контракт.

Ранее США заключили контракты на 25,5 млн долларов на поставку радиолокационных систем для Украины.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
