Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении подписать мирный договор на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sankei.

По его словам, он планирует обсудить с Путиным вопрос принадлежности Курильских островов.

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Он также добавил, что рассчитывает на основательную дискуссию с Путиным.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Москва и Токио договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ.

Как отмечалось, лидеры намерены провести встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.