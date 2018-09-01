Италия выразила сожаление в связи с покушением на Захарченко

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что случившееся в Донецке вызывает сожаление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Терраччано также рассказал о готовности Италии принять участие в расследовании взрыва в кафе, в результате которого погиб глава сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

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«Случившееся в Донецке вызывает у нас сожаление. Если ЕС примет решение расследовать инцидент, Италия, конечно, присоединится», — сказал Терраччано.

Итальянский посол подчеркнул, что в настоящее время Италия президентствует в ОБСЕ, и выразил надежду, что эта организация сможет сделать больше для установления истины.

Ранее сообщалось, что в сирийском МИДе прокомментировали гибель Захарченко.