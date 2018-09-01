Президент Польши рассказал о важном уроке Второй мировой войны

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Вторая мировая война является необычайно важным уроком для Польши и всего мира. Слова польского лидера передает РИА «Новости».

«Это необычайно важная лекция для Польши, для поляков, а прежде всего для целого мира, как важно сотрудничество, уважение, соблюдение международного права, которое несет в себе абсолютную гарантию покоя», — сказал Дуда во время выступления на траурной церемонии в Тчеве на севере Польши по случаю 79-й годовщины начала войны.

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Также он отметил, что Польша в войне понесла «огромные потери». По его словам, страна была «разорвана» двумя врагами, «тоталитарными» СССР и фашистской Германией.

Ранее Дуда называл Волынскую резню этнической чисткой.