Путин и Трамп могут встретиться три раза до конца года

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп могут встретиться еще три раза до конца этого года. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что речь идет праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия настроена на организацию российско-американских переговоров на различных площадках, в том числе не исключены контакты на высшем уровне.

При этом Песков подчеркнул, что «все зависит от взаимности».

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет отмечаться во Франции 11 ноября, Восточноазиатский саммит в Сингапуре будет проходить с 11 по 15 ноября, а встреча глав государств «большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе в конце ноября — начале декабря.