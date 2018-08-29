Эксперт: Франция и Германия не будут баррикадироваться от США

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, зачем Парижу и Берлину создавать собственную платёжную систему, передает НСН.

«Не будет того, что они забаррикадируются от США. Это создаст ощущение защищённости, что они в какой-то степени автономны, поэтому это вполне разумное решение.

Реклама

Оно нужно для устойчивости международно-финансового и фондового рынка, иначе всё замыкается только на один центр. С учётом того, что США сейчас непредсказуемые, то это может привести к серьёзным потерям для Европы», — сказал он.

В Европе началось обсуждение независимой от США платёжной системы. Такая мера будет предпринята с целью защиты бизнеса ЕС от экстерриториальных санкций, а том числе против Ирана.

Обсуждение проводится во Франции и Германии, сообщает Bloomberg. Впервые такая инициатива прозвучала из уст министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса 21 августа.