Источник подтвердил информацию о запросе встречи Помпео и Лаврова

Источник в МИД России подтвердил сообщения о том, что госсекретарь США Майк Помпео запросил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о возможности переговоров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

О том, что Помпео в ходе телефонного разговора с Лавровым 10 августа попросил о встрече, сообщило издание Washington Post. Отмечалось, что госсекретарь планирует достичь взаимопонимания с Москвой до истечения крайнего срока введения антироссийских санкций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Также издание подчеркнуло, что Помпео попросил о встрече по указанию президента США Дональда Трампа.