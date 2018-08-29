Лавров отреагировал на заявления о разрыве договора о дружбе между Россией и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления президента Украины Петра Порошенко о выходе из договора о дружбе, передает РИА «Новости».

По словам главы МИДа, он не хотел бы комментировать «очередные намерения» украинской стороны. Лавров призвал дождаться конкретных шагов Киева по этому вопросу.

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«Намерений высказывается слишком много — там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с Россией. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано», — подчеркнул он.

Лавров также предположил, что по мере приближения к президентским выборам на Украине в марте 2019 года о подобных намерениях будут заявлять все чаще.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Порошенко о том, что Россия уже начала вмешательство в украинские выборы.