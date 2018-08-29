Медведев впервые появился на публике после травмы

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Возглавляющий правительство России Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Видеозапись рабочей встречи была показана в эфире «России-24».

Отмечается, что это встреча стала первым публичным мероприятием премьера, который две недели не показывался на публике из-за спортивной травмы. Во время обсуждения рабочих вопросом Медведев отдельно поинтересовался, как регион подготовился к началу нового учебного года.

Ранее источник сообщил, что премьер-министр не брал отпуск и не оформлял больничный в связи с произошедшим. Согласно официальной информации, Медведев две недели трудился в режиме «работы с документами». Так, 25 августа, глава кабмина направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода.