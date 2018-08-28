Экс-сотрудник ЦРУ отреагировал на сообщения об информаторах в России

Американские разведывательные службы, которые заявили, что имеют информаторов в России, блефовали, передает РИА «Новости» заявление экс-сотрудника ЦРУ, исполнительного директора американского Совета национальных интересов Филипа Джиральди.

«Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле», — сообщил Джиральди.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что разведывательные службы США начали получать меньше данных от своих осведомителей и информаторов, которые находятся в России.

По мнению собеседников издания, такая ситуация сложилась из-за эффективных действий российской контрразведки.