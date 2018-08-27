МИД подтвердил перенос переговоров по Афганистану в Москве

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что запланированные на сентябрь переговоры по Афганистану отложены. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что такое предложение выдвинул президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По мнению Гани, афганской стороне необходимо выработать «консолидированную позицию» перед тем, как преступать к переговорам в московском формате.

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Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в проблеме афганского урегулирования.

Ранее Гани заявлял, что многосторонние переговоры с участием представителей террористической группировки «Талибан» было решено отложить.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.