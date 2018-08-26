Лукашенко: в переговорах с Путиным не было ничего конспиративного

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего конспиративного и тайного» не было. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, на переговорах обсуждались вопросы международной тематики, в том числе вопросы отношений с США и политики американского президента Дональда Трампа.

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«Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было», — отметил Лукашенко.

Встреча глав двух государств прошла 22 августа в Сочи, после чего президент Белоруссии анонсировал новую встречу с Путиным при участии правительств.