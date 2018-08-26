Меркель отреагировала на смерть Маккейна

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала американского сенатора Джона Маккейна «одним из великих политических деятелей нашего времени». Об этом сообщает Associated Press.

Маккейн скончался в возрасте 81 года в своем доме в окружении семьи. До этого сенатор прекратил лечение рака мозга, с которым боролся в течение долгого времени.

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По словам Меркель, Джон Маккейн был «неустанным борцом за сильный трансатлантический альянс. Его значение вышло далеко за пределы его собственной страны».

Канцлер также добавила, что сенатор был твердо убежден в том, что «смысл всей политической работы заключается в обеспечении свободы, демократии и верховенства закона».

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали Маккейна «американским ястребом».