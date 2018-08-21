США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве

Американская сторона не будет принимать участия во встрече по Афганистану, которая пройдет в Москве 4 сентября, заявил представитель Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе «Московский формат» 4 сентября. В целом, мы поддерживаем инициативы афганцев по продвижению мирного урегулирования в Афганистане. Но исходя из предыдущих встреч в «Московском формате», мы считаем, что эта инициатива вряд ли даст какой-то прогресс в этом направлении», — заявил представитель ведомства.

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Ранее сообщалось, что МИД сообщил о приглашении талибов на московскую встречу по Афганистану.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.