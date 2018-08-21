В МИДе не увидели обоснований для новых антироссийских санкций со стороны США

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что не видит никаких обоснований для введения новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, Рябков считает «дурной традицией» тот факт, что Вашингтон постоянно обращается к санкциям, причем, по мнению замминистра, это происходит «под фальшивыми предлогами», которыми на этот раз были избраны якобы поставки нефтепродуктов в КНДР и «пресловутые кибернарушения».

Реклама

«Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня», — заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что Россия будет противостоять американским санкциям, не нанося ущерб своим интересам.

Ранее сообщалось, что минфин США внес в список киберсанкций двух россиян и компанию из России.