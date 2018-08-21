Экс-адвокат Трампа по российскому делу готов пойти на сделку со следствием

Два источника, знакомых с расследованием по делу экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, которого подозревают в незаконном получении кредитов на $20 млн, заявили, что Коэн готов пойти на сделку со следствием, передает Associated press.

По их словам, адвокат может пойти на признание вины в федеральном суде Манхэттена на слушаниях уже через несколько часов, если ему удастся достигнуть выгодных условий с правительством.

Ранее сообщалось, что Коэна подозревают в незаконном получении кредитов на $20 млн. По данным СМИ, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.