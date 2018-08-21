Путин обсудил сирийское урегулирование с королем Иордании

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, одним из поводов для переговоров стало 55-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Также Путин поздравил короля Абдаллу II и народ Иордании с праздником Курбан-байрам. Главы государств подчеркнули свое удовлетворение дружественным и конструктивным характером российско-иорданского сотрудничества.

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«Обсуждены различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии. В этом контексте отмечено эффективное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание в ходе беседы Путин и король Абдалла II уделили проблеме возвращения сирийских беженцев.

Ранее сообщалось, какое послание иорданский король передал Путину.