Путин обсудил сирийское урегулирование с королем Иордании
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По данным пресс-службы, одним из поводов для переговоров стало 55-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Также Путин поздравил короля Абдаллу II и народ Иордании с праздником Курбан-байрам. Главы государств подчеркнули свое удовлетворение дружественным и конструктивным характером российско-иорданского сотрудничества.
«Обсуждены различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии. В этом контексте отмечено эффективное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении.
Как отмечается, особое внимание в ходе беседы Путин и король Абдалла II уделили проблеме возвращения сирийских беженцев.
Ранее сообщалось, какое послание иорданский король передал Путину.