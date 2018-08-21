Песков прокомментировал слова главы МИД Британии о санкциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать речь главы МИД Великобритании Джереми Ханта об антироссийских санкциях, заявил, что реагировать на «несказанные слова» — нонсенс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу реагировать на а) слова министра иностранных дел. У нас есть его коллеги. И б): было бы нонсенсом реагировать на несказанные слова», — подчеркнул Песков.

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Он также порекомендовал обратиться за комментарием в МИД России.

Ранее стало известно, что Джереми Хант планирует призвать Европейский союз к усилению санкций против России в связи с отравлениями нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и Эймсбери, в которых Британия обвиняет Россию.