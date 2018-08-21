В сенате США увидели в экс-директоре ЦРУ угрозу нацбезопасности

Американский сенатор Рэнд Пол назвал экс-главу ЦРУ Джона Бреннана угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News.

По мнению Пола, принятое президентом США Дональдом Трампом решение о том, чтобы отозвать у Бреннана допуск к конфиденциальной информации, является верным. Благодаря ему бывший директор ЦРУ в настоящее время не представляет опасности.

Ранее Трамп назвал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана худшим главой ведомства в истории страны и объяснил, почему не верит в то, что он подаст в суд из-за отзыва допуска к секретным материалам.