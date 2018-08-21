Трамп заявил о намерении повторно встретиться с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении еще раз встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик сказал в интервью Reuters.

По мнению Трампа, в переговорах с КНДР происходит «много хороших вещей».

«Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос», — заметил Трамп.

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Он добавил, что у него сложились «прекрасные» личные отношения с Ким Чен Ыном.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что помимо потенциального вмешательства России в выборы 2018 года США опасаются таких же действий со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.