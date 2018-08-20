Бреннан может подать в суд из-за планов Трампа запретить доступ к секретной информации

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан рассмотрит правовые возможности для того, чтобы помешать отзывам доступа к секретной информации у бывших чиновников, которые может сделать президент США Дональд Трамп. Об этом экс-глав ЦРУ заявил в эфире NBC News.

В частности, Бреннан отметил, что с ним связалась группа адвокатов, которые сообщили о возможности наложения запрета вследствие того, что Трамп отозвал доступ к секретной информации у Бреннана. Экс-директор ЦРУ не предоставил подробностей.

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«Я сделаю все, что смогу, чтобы попытаться предотвратить злоупотребления [Трампом в отношении отзыва доступа к секретной информации у других чиновников] в будущем. И если это означает обратиться в суд, я сделаю это», — заявил Бреннан.

Бреннан, который работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил, что в этот вопрос должен вмешаться конгресс.

«Это время, когда ваша страна собирается довериться вам, не делайте то, что лучше для вашей партии, но только то, что лучше для страны», — сказал экс-директор ЦРУ.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники службы безопасности США и шесть бывших директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подписали совместное письмо с критикой американского президента Дональда Трампа из-за его решения отозвать доступ к секретной информации экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.