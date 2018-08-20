Песков назвал темы переговоров Болтона и Патрушева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главными темами предстоящей встречи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что пока «какой-то твердо фиксированной повестки дня нет».

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«Конечно, в первую очередь, это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения. И также, конечно, обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Болтон заявил, что его встреча с Патрушевым состоится в Женеве в четверг, 23 августа.