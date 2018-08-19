Япония и Россия задумались о перевозке совместных грузов по Транссибу

Японская и российская стороны намереваются использовать Транссибирскую магистраль для перевозки совместных грузов. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Согласно информации источников, в тестовом режиме такие перевозки могут начать в сентябре 2018 года. Также отмечается, что эта тема будет затронута во время Восточного экономического форума. В осуществлении таких перевозок могут быть заинтересована до десяти компаний Японии.

Ранее глава японской делегации Мицухиро Кимура заявил, что ставит перед собой задачу донести правду о событиях в Крыму до жителей Японии.