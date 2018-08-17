В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Меркель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил какие темы затронут на переговорах 18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, они вряд ли будут говорить возможной финансовой поддержки Турции.

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«Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это же надо обсуждать с Турцией, как это можно обсуждать без Турции», — сказал Песков.

Он пояснил, что темами встречи станут двусторонние отношения, реализация крупных коммерческих проектов на фоне угроз этим проектам от третьих стран, а также Украина и Сирия.

Ранее сообщалось, что на встрече Меркель и Путин, как ожидается, будут обсуждать вопросы о ситуации в Сирии, на Украине, а также совместный проект «Северный поток-2». В последний раз лидеры Германии и России встречались в мае в президентской резиденции Путина в Сочи.