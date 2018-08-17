В Австрии раскритиковали приглашение Путина на свадьбу главы МИД

В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль, пишет Deutsche Welle.

Австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что Визит российского президента «наносит ущерб» Австрии.

Реклама

По его словам, предстоящий визит «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Манготт считает, что это приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был приглашен на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль во время своего последнего визита в Вену. По словам Пескова, Путин принял приглашение на свадьбу, которая состоится 18 августа, с удовольствием.