Экс-помощница Трампа пригрозила раскрыть коррупцию в Белом доме

Экс-помощница президента США Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман заявила, что намерена раскрыть коррупцию в Белом доме. Об этом она рассказала в интервью MSNBC.

По словам девушки, в предвыборном штабе Трампа, а затем и в Белом доме было много коррупции. Манигол-Ньюман отметила, что у нее есть еще записи разговоров президента США с подчиненными. Она также добавила, что готова сотрудничать с прокурором по российскому делу Робертом Мюллером, если он попросит ее об этом.

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Также Манигол-Ньюман заявила, что может рассказать обществу больше о мизогинии и расизме Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп обозвал уволенную помощницу собакой.