В посольстве России заподозрили, что Скрипалей насильно удерживают в Британии

В посольстве России в Лондоне заявили, что действия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери дают основания полагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

В посольстве отметили, что Сергей и Юлия Скрипаль продолжают находиться в неизвестном месте, они не могут общаться с друзьями, родственниками и российскими дипломатами, а также лишены свободы передвижения.

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При этом Лондон продолжает игнорировать запросы Москвы о ходе дела и состоянии Скрипалей, или ограничивается дипломатическими «отписками».

Ранее сообщалось, что мать Сергея Скрипаля планирует посетить его в Лондоне.