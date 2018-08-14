Путин посетит молодежный форум «Машук» 15 августа

Президент России Владимир Путин в среду, 15 августа, посетит в Пятигорске Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018», сообщает РИА «Новости».

«Пятнадцатого августа президент РФ Путин посетит Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» (Пятигорск). Глава российского государства осмотрит выставки и экспозиции, пообщается с участниками форума», — говорится в сообщении.

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Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тысяч человек.

В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тысячи представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.