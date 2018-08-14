Украинский политолог поставил Тимошенко на место Тутанхамона

Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление лидера украинской политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передает НСН.

Он счел высказывания Тимошенко как не более чем красивые агитационные заявления.

«Если бы она была на месте Тутанхамона, она бы сама завинтила гайки. Если бы она была на месте нынешнего руководства Украины, она бы делала, по крайней мере, то же самое, а может быть даже еще и на порядок жестче. По большому счету, она ничем не отличается от тех, кого критикует», — заявил Дудчак.

Ранее Тимошенко заявила о бедственном положении жителей Украины и сравнила их с рабами Древнего Египта. По ее словам, отношение нынешних властей Украины к населению является «издевательством».