Захарова: санкции США не связаны с ситуацией в Крыму

Антироссийские санкции США вводятся под предлогом ситуации с Крымом, но на самом деле отражают американскую внутреннюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе визита в Сербию, передает РИА «Новости».

«Эта идея или этот тезис, который озвучивали очень многие на Западе относительно того, что санкции в отношении России принимаются из-за Крыма, сейчас мы видим что это абсолютная неправда», — сказала она.

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Дипломат отметила, что США вводят санкции против Ирана, Китая и Турции, а также ведут торговые войны с Евросоюзом, поэтому утверждения, что санкции против России вводятся из-за присоединения Крыма, неверны.

«Нужен был повод — повод нашелся», — добавила Захарова.

Ранее Сербия пообещала никогда не участвовать в антироссийской истерии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.