В Совфеде отреагировали на заявление Волкера о затягивании конфликта в Донбассе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подверг критике заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что Россия якобы намеренно затягивает конфликт в Донбассе. Об этом сообщает RT.

По мнению Цекова, Волкер не пытается объективно оценить ситуацию на юго-востоке Украины, а его заявление не соответствует статусу независимого представителя США.

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«На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только к России. Ни разу я не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договоренностей со стороны Украины», — отметил Цеков.

Он также заявил, что конфликт затягивает «тот, кто его начал», и добавил, что в этом заинтересованы прежде всего США, так как они «руками украинцев» борются с Россией. Он полагает, что конфликт не утихнет до тех пор, пока в дела Украины не перестанут вмешиваться США и «такие спецпредставители, как Волкер».

Ранее Волкер заявил, что Россия намеренно затягивает конфликт в Донбассе.