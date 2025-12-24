На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала о «невероятном» подарке Путина

Путин подарил Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства вручил Захаровой подарок во время неформального общения в Кремле за бокалом шампанского. Позже дипломат показал подарок президента журналистам, назвав его невероятным.

«Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика», — выразила восхищение Захарова.

Она добавила, что считает эту шкатулку «заветной» во всех смыслах этого слова.

24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летний юбилей. Ее день рождения совпал с вручением госнаград в Кремле — она получила из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

С юбилеем дипломата также поздравила экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид. Она назвала Захарову «настоящей героиней», которая красноречиво представляет позицию российского МИД. Рид заявила, что пересекалась с Захаровой на мероприятиях и выразила желание познакомиться с ней поближе. Она пожелала дипломату изобилия, радости и любви.

Ранее Путин охарактеризовал Захарову тремя словами.

