Политолог рассказал, чем обернется для Европы вступление Украины в ЕС

Политолог Дудчак: принятие Украины в ЕС было бы наказанием для Европы
Omar Havana/AP

Принятие Украины в Евросоюз станет наказанием для всей Европы. Об этом в статье для издания «Другая Украина» написал политолог Александр Дудчак.

Дудчак прокомментировал один из пунктов обновленного мирного плана по урегулированию конфликта, по которому Украину планируется принять в ЕС с получением Киевом краткосрочного привилегированного доступа к рынку Европы. Политолог отметил, что для ЕС вступление Украины стало бы проблемой, однако в этом «нет смысла» и для России.

«Это было бы неплохим наказанием для Европы – принятие в члены вот такой Украины. Однако и соглашение об ассоциации – это на треть военное соглашение. И ЕС может ограничить запросы и права такого нового члена – в финансировании из бюджета ЕС, в правах голоса и прочее. Нет смысла для России в членстве какой-либо Украины в ЕС», – подчеркнул он.

В декабре издание The Washington Post писало, что Украина может присоединиться к ЕС в 2027 году, согласно плану президента США Дональда Трампа. Также британская газета Financial Times указывала, что Украина может нарушить установленные правила, если вступит в ЕС в 2027 году. А Bloomberg отмечал, что продолжающийся военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности осложняют вступление Украины в Евросоюз.

Ранее в Госдуме оценили мирный план Зеленского.

