Путин поручил закрепить установление флага на спортивных мероприятиях

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага России на официальных физкультурных мероприятиях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

»Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности», — говорится в документе.

Как отмечается, поручение Путина создано по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября. Срок его выполнения – до 20 июля 2026 года.

До этого Путин поручил продумать возможность включения в ГТО управление беспилотниками. Президент страны дал соответствующее поручение правительству. Согласно документу, в спортивные испытания может быть добавлен тест по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

