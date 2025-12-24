На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил закрепить установление флага на спортивных мероприятиях

Путин поручил закрепить поднятие флага на спортивных соревнованиях
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага России на официальных физкультурных мероприятиях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

»Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности», — говорится в документе.

Как отмечается, поручение Путина создано по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября. Срок его выполнения – до 20 июля 2026 года.

До этого Путин поручил продумать возможность включения в ГТО управление беспилотниками. Президент страны дал соответствующее поручение правительству. Согласно документу, в спортивные испытания может быть добавлен тест по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее Путин рассказал о влиянии Михалкова на россиян.

